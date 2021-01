Il Milan va a caccia del complicato rinnovo di Hakan Calhanoglu. Le parti non hanno ancora trovato un accordo e potrebbe far gola al Real Madrid

Il Milan è chiamato a rialzare prontamente la testa dopo il primo KO in questo campionato rimediato in settimana contro la Juventus. La sfida di San Siro ha inoltre fatto perdere a Pioli anche Hakan Calhanoglu che al di fuori del rettangolo di gioco è già impegnato da tempo sul fronte mercato in ottica rinnovo. L’obiettivo dei rossoneri è quello di mantenere in rosa tutte le stelle della squadra ma non sarà facile trovare un punto d’incontro con l’entourage del turco che continua a chiedere cifre non lontane dai 7 milioni di euro a stagione. Il contratto di Calhanoglu scadrà il prossimo giugno e il suo cartellino, eventualmente a costo zero, farebbe gola a molte big. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Calhanoglu idea per il Real Madrid: ‘sconto’ per Diaz

La prossima settimana il suo agente sarà in Italia per discutere dell’ultima proposta del club di un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, ben lontana dalle altissime richieste di Calhanoglu che intanto potrebbe finire nel mirino di un club in particolare. In Italia è stato accostato anche alla Juventus, mentre al di fuori della Serie A non va esclusa la possibile candidatura del Real Madrid. I ‘blancos’ hanno nello stesso ruolo Isco ormai ai confini del progetto di Zidane e pronto a dire addio.

Con la cessione dello spagnolo si libererebbe uno slot proprio in quella posizione di campo e senza rinnovo col Milan, Calhanoglu diventerebbe un candidato ideale per andare alla corte di Zidane che potrebbe così fare a meno di riportare Brahim Diaz alla base. Il giovane fantasista è infatti in prestito al Milan e la società meneghina vorrebbe tanto trattenerlo anche per il prossimo futuro. Qualora il Real coprisse il ruolo col turco il Milan potrebbe avere a parziale “risarcimento” proprio un via libera per Brahim Diaz con pretese economiche abbassate rispetto ai circa 30 milioni di euro chiesti dagli spagnoli. Per il talento spagnolo fin qui già 4 gol e la consapevolezza di aver continto l’ambiente milanista.