Calciomercato, Napoli in pole per Zaccagni | Milan KO: le cifre

Il Milan è stato superato nella corsa al talento sul calciomercato. Il Napoli è pronto ad affondare il colpo ed è a un passo dalla chiusura dell’affare. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Si infiamma la corsa a Matteo Zaccagni sul calciomercato. Il centrocampista piace a diversi club italiani, dopo una prima parte assolutamente magnifica con la maglia del Verona. Il tanto ha messo in evidenza la sua grande qualità nel dribbling e nell’uno contro uno, ma anche il fiuto in zona gol. Le big della Serie A da diverse settimane stanno monitorando la sua situazione sul calciomercato. Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, Milan e Napoli erano in pole per il centrocampista. Ecco le ultime novità.

Calciomercato, il Napoli sorpassa il Milan per Zaccagni: colpo a un passo

Il Napoli è sempre più convinto di mettere a segno il colpo Zaccagni. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, il centrocampista è a un passo dai partenopei che hanno ormai superato Milan e Inter. Operazione da 14 milioni di euro che dovrebbe chiudersi fin da subito, ma il calciatore dovrebbe restare al Verona fino alla prossima estate. Il colpo per il Napoli sarebbe quindi in dirittura d’arrivo.