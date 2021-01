Brutte notizie per Andrea Pirlo, trovato un nuovo positivo al Covid nella Juventus: arriva il comunicato della società

Nella Juventus la vittoria contro il Milan è un grande segnale per far partire la rimonta scudetto, ma per Andrea Pirlo le cose non si mettono nel verso giusto. Infatti pochi minuti fa la Juventus ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale la positività al Covid di Matthijs de Ligt. Sul proprio sito ufficiale la nota recita: “Juventus Football Club comunica che, durante i controlli previsti dal protocollo in vigore, emerge la positività al Covid 19 di Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato messo in isolamento”