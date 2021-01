Milan-Torino è alle porte e Stefano Pioli si è soffermato in conferenza stampa, toccando diversi temi caldi. L’allenatore si sofferma in particolare su Zlatan Ibrahimovic

Milan-Torino si avvicina e Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, sottolineando le ultime novità su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è stato ai box nelle ultime settimane a causa di un problema muscolare. L’epicentro dei rossoneri è ora vicino al recupero, ma stando a quanto riferisce il tecnico in conferenza non avverrà già nella partita contro il Torino. Di seguito le ultime novità e le sue dichiarazioni.

Milan-Torino, Pioli si sofferma sulle novità per Ibrahimovic

Il tecnico ha parlato in particolare della presenza di Zlatan Ibrahimovic contro il Torino. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic ha svolto il suo programma, ha terminato del lavoro sul campo, ma non credo potrà essere disponibile domani”. Il Milan anche nella prossima partita di campionato dovrà dunque stringere i denti: “Contro il Torino dovremo stringere i denti. Dobbiamo resistere e dobbiamo riuscire a fare bene. Se mancassero anche domani otto-nove giocatori sarebbe normale essere in difficoltà. Presto ne torneranno altri e potremo aumentare le rotazioni”.