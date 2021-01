La Juventus assalta Parigi per tentare il grande colpo di mercato: offerta per il calciatore a parametro zero

Sono tantissimi gli impegni dei club in queste settimane in cui si gioca ogni tre giorni, ma nel frattempo le società lavora anche in chiave calciomercato. In casa Juventus non ci si sofferma solamente ai colpi di mercato per questo mese, ma si pensa già al futuro. Presentata l’offerta per il calciatore che a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero e lasciare Parigi.

Calciomercato Juventus, presentata l’offerta per Di Maria: può arrivare a zero

Nel PSG sono davvero tanti i talenti in rosa, però uno di questi a fine stagione potrebbe liberarsi a parametro zero, ovvero Angel Di Maria. Nonostante la fiducia del neo allenatore Mauricio Pochettino, l’esterno starebbe riflettendo sull’addio poiché teme di non riuscire a trovare spazio in futuro, visti i tanti giovani talenti del club.

Secondo quanto riportato dal sito francese ‘France Football’, a farsi avanti per il calciatore argentino sarebbe la Juventus, che avrebbe già avanzato al giocatore un’offerta per giugno. Al momento Di Maria nel club parigino percepisce circa 13 milioni di euro, dunque i bianconeri dovranno lavorare sulla base di questo per convincere il calciatore ad accettare di trasferirsi a Torino, cercando di anticipare la vasta concorrenza. Inoltre a favorire la trattativa potrebbe essere l’agente del numero 11 parigino, ovvero Jorge Mendes, che ha ottimi rapporti con la Juventus.