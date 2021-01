Si avvicina il ritorno in panchina del tecnico italiano: il top club europeo valuta l’ingaggio per il prossimo anno

Il calciomercato invernale ha ormai riaperto i battenti ma, in vista di giugno, molto potrebbe cambiare. In tal senso, uno dei più importanti top club europei potrebbe pensare all’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti per dare il via ad un nuovo ciclo: scenario e dettagli.

Calciomercato, la big pensa a Spalletti: lo scenario

Luciano Spalletti, accostato a numerose squadre negli ultimi mesi, rimane uno dei profili più ambiti per la panchina. Il tecnico toscano, sotto contratto fino al 30 giugno 2021, può rappresentare un’interessante occasione per l’Atletico Madrid.

Le ultime parole di Diego Simeone dopo l’eliminazione in ‘Copa del Rey’ aprono ad un addio del ‘Cholo’ la prossima estate: “Il calcio è mutevole, bisogna essere aperti a tutte le possibilità e a ciò che deciderà il club“.

Simeone, che attualmente guadagna 20 milioni annui, può decidere di dire addio, dopo una stagione che lui stesso ha definito “di transizione” lasciando campo libero all’opzione Spalletti. La pista che porta all’allenatore toscano piace anche per i costi contenuti (4 milioni all’anno).