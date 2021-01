Il top player, grande sogno della Juventus, può cambiare squadra la prossima estate: arriva l’offerta clamorosa



Il calciomercato della Juventus, tra gennaio e giugno, è pronto a regalare sorprese alla rosa guidata da Andrea Pirlo. I bianconeri però stanno per registrare una super offerta per l’obiettivo di Paratici, da tempo sul taccuino per la prossima estate: cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, 130 milioni per il bomber: i dettagli

Uno scenario che può concretizzarsi la prossima estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon‘, nella corsa ad Erling Haaland a spuntare potrebbe essere un top club inglese. Si tratta del Manchester United che avrebbe già pronta una maxi-offerta per il cartellino del classe 2000: ben 130 milioni di euro.

I ‘Red Devils’ puntano ad anticipare la concorrenza, di Real in primis, per assicurarsi l’attaccante del futuro visti anche i 34 anni di Cavani. Juventus, dunque, più vicina alla beffa nella corsa all’ex Salisburgo, cercato anche da Psg, Liverpool, City, Bayern e Barcellona.

In questa stagione, Haaland è andato a segno tra campionato e coppe con la maglia del Borussia Dortmund ben 17 volte, con 3 assist in 15 presenze complessive.