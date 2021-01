A mettere gli occhi in casa Juventus è Diego Simeone che sembrerebbe apprezzare molto un difensore: ipotesi scambio

Calciomercato invernale che inizia ad infiammarsi, con i club europei che lavorano sia per l’immediato che per il futuro. Nell’Atletico Madrid il tecnico Diego Simeone sembrerebbe aver messo gli occhi in casa Juventus, puntando un difensore che apprezza molto. I bianconeri ragionano su un possibile scambio.

Calciomercato Juventus, Simeone pazzo di Demiral: scambio con Gimenez

La Juventus può vantare molti talenti, soprattutto nella retroguardia dove i difensori fanno gola a molti club. Un grande estimatore di uno dei centrali bianconeri sembrerebbe essere l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, che vorrebbe portare Merih Demiral nei ‘Colchoneros’. Il difensore turco nei bianconeri non riesce a trovare abbastanza spazio, così la soluzione madrilena potrebbe essere l’ideale per tornare a giocare con continuità.

Visto l’interesse per il difensore juventino il club bianconero starebbe pensando di proporre all’Atletico Madrid uno scambio in cui includere proprio Demiral, valutato circa 45 milioni ed il centrale Jose Maria Gimenez, valutato sempre 45 milioni. Uno scambio alla pari che alla Juventus porterebbe più esperienza internazionale.