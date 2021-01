Juventus, emergenza totale in difesa | Tutte le possibili soluzioni di Pirlo

La Juventus perde anche de Ligt. Da Demiral e Chiellini al cambio modulo: ecco le possibili soluzioni di Pirlo

Nella giornata di ieri è arrivata un’altra pesantissima tegola per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo Alex Sandro e Cuadrado, contagiati prima del Milan, anche de Ligt è risultato positivo al Covid. Il difensore olandese salterà sicuramente le prossime tre partite contro Sassuolo, Genoa in Coppa Italia, e soprattutto Inter, ed è a forte rischio anche per la sfida di Supercoppa contro il Napoli. Pirlo perde così un altro titolare della propria difesa: da Demiral e Chiellini al cambio modulo, ecco tutte le possibili soluzioni in vista delle prossime partite. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Pirlo senza tre titolari in difesa | Le possibili soluzioni

In vista dei prossimi impegni ravvicinati l’allenatore bianconero avrà a disposizione solo due terzini di ruolo, Danilo a destra e Frabotta a sinistra, e tre difensori centrali: Bonucci, Demiral e Chiellini, oltre al giovane dell’Under 23 Radu Dragusin. Contro il Sassuolo il tecnico dovrebbe affidarsi ancora alla difesa a quattro, composta da Danilo, Demiral, Bonucci e Frabotta. Nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa non è invece escluso l’impiego di Dragusin e soprattutto di Chiellini, con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe in vista dello scontro diretto con l’Inter.

Se il capitano bianconero darà risposte incoraggianti dal punto di vista fisico, sarà con ogni probabilità lui ad affiancare Bonucci contro i nerazzurri. Infine, vista la carenza di uomini non è nemmeno da escludere un possibile ritorno alla difesa a tre, con Frabotta o Chiellini sul centro-sinistra, Bonucci al centro e Danilo o Demiral a destra. Staremo a vedere.