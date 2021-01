Il Milan scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Torino: la bella notizia per i rossoneri è il ritorno di Ibrahimovic che partirà dalla panchina

Il Milan scende in campo questa sera contro il Torino per dimenticare la sconfitta con la Juventus e riprendere la cavalcata da record. Calhanoglu partirà dalla panchina. In attacco Pioli si affida a Leao, supportato da Brahim Diaz sulla trequarti. Tonali rientra dalla squalifica e affiancherà Kessié a centrocampo, ma la notizia più importante è che torna dall’infortunio Zlatan Ibrahimovic che andrà in panchina ma non è escluso che possa entrare per qualche minuto. Dalla parte opposta Giampaolo torna a San Siro da ex e si affida a Verdi e Belotti.

Formazioni UFFICIALI Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. All.Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo