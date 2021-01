La Juventus continua a monitorare senza sosta il calciomercato: possibile colpo in entrata, ecco tutti i dettagli e le cifre per il futuro innesto

Saranno giorni intensi in casa Juventus sul fronte calciomercato. Il club bianconero continua a monitorare possibili colpi per l’immediato presente con un occhio anche al futuro. La dirigenza del club torinese potrebbe pensare a nuovi innesti funzionali da affidare ad Andrea Pirlo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo anche in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Boga per l’attacco

Nel mirino della Juventus non ci sarebbe soltanto il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, protagonista di una grande stagione in maglia neroverde. Jeremie Boga potrebbe essere l’altro profilo interessante per la compagine bianconera, alla ricerca di un altro esterno offensivo in grado di dare un’alternativa importante ad Andrea Pirlo.



Sulle tracce del talentuoso giocatore del Sassuolo ci sarebbero anche diversi top club di Serie A, come Napoli, Roma e Milan con la sua valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La scadenza del contratto con la società emiliana arriverà nel giugno 2022: così in estate potrebbe arrivare il suo addio.

Boga sarebbe uno dei primi nomi della futura lista bianconera, ma attenzione anche alle altre big della Serie A.