Il calciomercato della Juventus deve guardarsi anche dai rinnovi contrattuali e in particolar modo da quello di Dybala: a febbraio le parti si aggiorneranno

Complice la penuria di attaccanti nel reparto offensivo di Andrea Pirlo e l’infortunio di Alvaro Morata, Paulo Dybala è tornato a essere centrale nel progetto bianconero. L’attaccante argentino, nella prima parte di stagione avulso agli schemi dell’allenatore, sta ritrovando la continuità e la qualità per esprimersi al meglio. Da risolvere, però, c’è ancora la questione legata al suo rinnovo contrattuale.

Calciomercato Juventus, rinnovo o cessione

Dybala è attualmente in scadenza a giugno 2022 e tra un anno esatto potrebbe liberarsi gratis dalla Juventus: scenario da evitare, almeno per la società. Per questo si sta cercando un accordo tra le parti che possa soddisfare anche le richieste dell’attaccante ex Palermo, inizialmente anche un po’ fuori parametro.

Il suo agente Antun a febbraio si aggiornerà nuovamente con Paratici, con un summit che proverà a trovare una soluzione e un punto d’incontro: d’altronde la Juventus è ferma sulla sua posizione, con un’offerta che non supera i 10 milioni di euro. Eventualmente sarà possibile inserirne due di bonus, per rinnovare l’attuale accordo. Dybala ne chiedeva qualcuno in più, così da avvicinarsi all’ingaggio, comunque inarrivabile, di Cristiano Ronaldo: in caso contrario a giugno sarà addio tra le parti.