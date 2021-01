La Juventus sogna il grande colpo a centrocampo dalla Premier League, vecchia conoscenza del calcio italiano e Cristiano Ronaldo può risultare decisivo nella trattativa

Il calciomercato di gennaio per i top club non porterà grandi colpi. Questa è la linea della maggior parte delle squadre italiane che si trovano in un momento di grande difficoltà economica. Saranno più le uscite e gli scambi le vere operazioni di mercato di questa sessione. Le big lavorano, però, già in vista di giugno, cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno.

La Juventus sogna il colpo Sergio Ramos, una suggestione più che una reale possibilità, alla luce dell’ingaggio proibitivo del difensore spagnolo. Un’altra suggestione di mercato nella testa della società bianconera riguarda un centrocampista portoghese del Manchester United e in questo caso potrebbe recitare un ruolo determinante il connazionale Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, suggestione Bruno Fernandes | Valutazione di 80 milioni

Si tratta di Bruno Fernandes, centrocampista classe ’94 dei Red Devils e vecchia conoscenza del calcio italiano per le esperienze al Novara, all’Udinese e alla Sampdoria. Proprio come Cristiano Ronaldo ha vestito la maglia dello Sporting Lisbona e adesso veste quella del Manchester United, squadra che ha consacrato il 5 volte pallone d’oro. Bruno Fernandes è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Solskjaer e difficilmente lo United vorrà privarsene.

Il centrocampista portoghese è arrivato a Manchester per circa 50 milioni di sterline e il suo valore è praticamente raddoppiato. La sua valutazione attuale è di circa 80-90 milioni di euro con un ingaggio di 5,5 milioni a stagione, cifre del tutto fuori portata per la Juventus che però vuole tener viva la suggestione di portarlo a Torino. Certamente l’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo e il grande feeling anche in nazionale potrebbero rivelarsi dei fattori decisivi per riportare Fernandes in Italia, anche se l’operazione appare piuttosto utopica.