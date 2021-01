Il Milan tenta il colpo di mercato in attacco anticipando Juventus ed Inter: ma la risposta del club è provocatoria

Il calciomercato invernale inizia ad entrare nel vivo ed il Milan cerca di accelerare le pratiche per l’acquisto in attacco, anticipando Juventus ed Inter. Offerta per l’attaccante, ma risposta provocatoria da parte del club proprietario, che rilancia con una proposta di scambio.

Calciomercato Milan, offerta per Depay: Aulas risponde con lo scambio con Hauge

Il Milan continua a tenere gli occhi su Memphis Depay, attaccante del Lione che fa parte della lunga lista di calciatori che a giugno vedrà scadere il proprio contratto. Su di lui pende l’interesse di moltissimi club europei, tra cui anche Juventus ed Inter, ma i rossoneri avrebbero deciso di anticipare la concorrenza. Infatti la società milanista avrebbe avanzato l’offerta al club francese di 10 milioni di euro in due tranche, una subito ed una a fine stagione.

Il presidente del Lione Aulas però risponde all’offerta rossonera con una controproposta provocatoria, chiedendo Jens Petter Hauge come contropartita per l’attaccante olandese. Controfferta che naturalmente i rossoneri non accettano, ma che fanno capire come il club francese sia disposto a tenere l’attaccante anche a costo di perderlo a zero, anche perché come confermato dal direttore sportivo Juninho, in uscita dal club ci sarebbe Moussa Dembele, per il quale ci sarebbe una trattativa già avviata con l’Atletico Madrid, e solo uno dei due attaccanti partirà.