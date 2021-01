Il Milan studia in sede di calciomercato eventuali rinforzi per il centrocampo: possibile scambio con la Roma

Il campionato di Serie A è giunto alla 16esima giornata. La classifica vede il Milan ancora in testa a quota 37 punti, davanti ai secondi cugini dell’Inter. Proprio i rossoneri starebbero pensando a eventuali interventi in sede di calciomercato, con la sessione invernale cominciata ormai da diversi giorni. Possibile uno scambio con un altra big della massima serie per un rinforzo a centrocampo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo da Parigi | C’è l’offerta

Calciomercato Milan, scambio Diawara-Conti con la Roma

Occhi sul calciomercato. Il Milan sarebbe alla ricerca di un mediano in questa sessione di trasferimenti, mentre alla Roma servirebbe un esterno basso. Le due società è possibile pensino ad uno scambio di prestiti tra due giocatori ai margini dei rispettivi progetti: si tratta di Diawara e Conti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’operazione sarebbe, quindi, conveniente per entrambe le squadre, anche vista la poca disponibilità economica. I rossoneri, inoltre, avrebbero il sostituto del vice-Calabria già in casa, spostando fisso il giovane Kalulu nel ruolo di terzino, sua posizione naturale, e acquistando un difensore centrale.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, top club all’assalto | Sostituto in Serie A

Il centrocampista guineano ha preso parte solo a 5 incontri durante questa prima parte di stagione, mentre l’ex Atalanta a 2. Questa soluzione potrebbe permettere loro di avere più spazio. Situazione da monitorare, con possibili novità a breve.

E.T.