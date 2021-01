Calciomercato Cagliari, esonero Di Francesco | Spalletti è il sogno

Di Francesco, allenatore del Cagliari, sta vivendo un pessimo periodo dal punto di vista dei risultati: il sogno per i sardi sembra Spalletti

Il Cagliari sta vivendo una pessima prima parte di stagione. La squadra di Eusebio Di Francesco non vince da dieci partite e contro la Fiorentina ha collezionato la quarta sconfitta consecutiva in Serie A. Non ancora determinante l’impatto di Radja Nainggolan nell’undici titolare sardo, ecco perché Giulini potrebbe intervenire sul mercato. Tuttavia, prima il presidente del Cagliari deve fare alcune valutazioni. Di Francesco sta deludendo e l’infortunio al ginocchio di Rog -che ne avrà per parecchio tempo- non ha aiutato. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter.

Cagliari, esonero Di Francesco: sogno Spalletti

Eusebio Di Francesco non ha portato al Cagliari quella serenità che serviva all’ambiente dopo l’addio di Walter Zenga. Il tecnico ex Roma sta faticando a imporre la sua proposta di gioco dopo gli anni positivi anche al Sassuolo. I punti conquistati sono 14 in 17 partite, a soli +2 dalla zona retrocessione, occupata da Torino e Parma. In caso di esonero di Di Francesco, il sogno di Giulini sembra essere Luciano Spalletti. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter.

Spalletti ha lasciato l’Inter nel maggio 2019 e non ha ancora trovato squadra. Per lui si tratterebbe di un’esperienza diversa rispetto agli ultimi anni, dove ha allenato le big della Serie A come Roma e Inter. Il tecnico toscano è attualmente libero e per il Cagliari si tratta di un sogno per rilanciare la squadra, che naviga in acque pericolose.