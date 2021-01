Calciomercato Inter, Sensi ancora ai margini | Ipotesi addio: cifre e dettagli

Anche a Roma Stefano Sensi ha osservato i suoi compagni dalla panchina. Il centrocampista è ancora ai margini con Conte: possibile addio

A Roma l’Inter è incappata in un altro passo falso dopo il ko esterno subito contro la Sampdoria. La squadra nerazzurra si è fatta raggiungere nel finale dai giallorossi, scivolando così a -3 dal Milan. Lukaku e compagni hanno inoltre perso ben 5 punti in due giornate nei confronti della Juventus, prossima avversaria in campionato. Uno scontro diretto di certo non decisivo, ma già cruciale in ottica scudetto, che con ogni probabilità non vedrà protagonista Stefano Sensi. Anche ieri, infatti, il centrocampista ex Sassuolo è rimasto in panchina come a ‘Marassi’. Più in generale, sono 45 i minuti totalizzati dal 25enne nelle ultime quattro partite, solo 270 in stagione. L’ipotesi addio si potrebbe fare sempre più concreta: ecco cifre, dettagli e tutte le possibili destinazioni.

Calciomercato Inter, Sensi può dire addio | Le possibili destinazioni

In questo contesto, non è quindi da escludere che il giocatore possa chiedere la cessione già a gennaio. L’ex Sassuolo sembra essersi messo definitivamente alle spalle la lunga serie di infortuni, ma continua a non giocare per scelta tecnica. Tuttavia, trovare acquirenti nel calciomercato invernale non sarà affatto semplice: se la situazione non dovesse cambiare, l’addio è più probabile a giugno.

Il classe 1995 è valutato 20-25 milioni di euro dall’Inter e le pretendenti non mancano: dal possibile ritorno al Sassuolo a Torino ed Atalanta tramite scambio. Sensi ha ancora molti estimatori in Serie A e non è escluso che anche una big possa fare un tentativo in estate. Vi terremo aggiornati.