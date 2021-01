In questo calciomercato invernale la Juventus potrebbe vedere la partenza di un difensore centrale: sostituto dalla Roma rifiutato

Vittoria contro il Sassuolo messa in cassaforte per la Juventus, ma non senza qualche problema, soprattutto in difesa. Infatti anche con l’uomo in più i bianconeri hanno subito il gol del pareggio e sono stati costretti ad uno sprint nel finale per portare a casa i tre punti. Nel frattempo per quanto riguarda il calciomercato invernale, un difensore sembrerebbe sempre più lontano da Torino. Ad offrire il sostituto ci pensa la Roma.

Calciomercato Juventus, Demiral con le valigie in mano: la Roma offre Fazio ma arriva il rifiuto

La Juventus dovrà affrontare molti impegni importanti in questo mese, ma nel frattempo bisogna anche lavorare in chiave calciomercato per sistemare la rosa in entrata ed in uscita in vista della volata finale della stagione. Ad essere sempre più con le valigie in mano tra i bianconeri è Merih Demiral, centrale che potrebbe portare soldi importanti nelle casse juventine.

In caso di partenza del centrale turco servirebbe certamente un rinforzo fino a fine stagione, e questo viene offerto dalla Roma. Infatti i giallorossi avrebbero proposto alla Juventus l’acquisto di Federico Fazio, difensore ormai ai margini della rosa di Fonseca. Il profilo dello spagnolo però sembrerebbe non rientrare nei canoni richiesti dalla società bianconera, portando a rispondere con un no alla società capitolina.