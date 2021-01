Inter-Juventus, le condizioni di Vidal e Darmian | La scelta di Conte

Dopo gli infortuni riportati ieri contro la Roma sono arrivati gli esiti per Darmian e Vidal in vista del big match contro la Juventus di domenica sera a San Siro

C’era preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Arturo Vidal e Matteo Darmian, usciti malconci dal terreno dell’Olimpico rispettivamente al secondo e al primo tempo. Darmian ha provato a restare in campo ma ha dovuto dare forfait, cedendo il posto ad Ashley Young per un problema all’anca. Vidal, invece ha chiesto il cambio al minuto 80 per un problema alla coscia destra.

Inter, buone notizie per Conte in vista della Juventus

In vista della super sfida con la Juventus di domenica sera l’Inter non può permettersi di perdere uomini e oggi l’esito ha rassicurato Antonio Conte e il club. Gli esami hanno evidenziato una contusione all’anca per l’esterno ex Manchester United senza, però, alcuna lesione. Per il centrocampista cileno, invece, si tratta semplicemente di una botta alla coscia. Due notizie positive in casa nerazzurra, ma Antonio Conte difficilmente li rischierà mercoledì in Coppa Italia con la Fiorentina, soprattutto in vista della sfida che vedrà l’allenatore salentino ritrovare la sua ex squadra e tra 6 giorni anche l’altro ex Vidal vorrà esserci.