Calciomercato, Gomez al Marsiglia | Che beffa per Juventus, Milan e Inter!

L’Atalanta potrebbe cedere presto il Papu Gomez all’estero in uno scambio col Marsiglia: una grande beffa per Juventus, Milan e Inter

La situazione che sta vivendo Alejandro Gomez all’Atalanta è molto delicata. L’argentino non va più d’accordo con Gian Piero Gasperini ed è stato messo fuori rosa. L’allenatore dei bergamaschi già si è preparato a un futuro senza il Papu, che verosimilmente lascerà la squadra già in questa finestra di mercato. Tanti sono i club che vorrebbero accaparrarselo, anche se l’Atalanta vorrebbe incassare una buona cifra: almeno per ora, Juventus, Milan e Inter non hanno avanzato un’offerta da far vacillare le convinzioni di Percassi. Tuttavia, c’è una possibilità da tenere in considerazione, ovvero che Gomez possa andare all’estero in uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo a centrocampo | Idea dal Bayern Monaco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big torna in Serie A | Contatti in corso

Atalanta, scambio col Marsiglia per Gomez

Non è detto dunque che Gomez resti in Serie A. L’Atalanta potrebbe avviare uno scambio con l’Olympique Marsiglia per Florian Thauvin, che sostanzialmente gioca nello stesso ruolo dell’argentino ed è in scadenza di contratto tra sei mesi. Longoria non ha ancora definito il rinnovo del francese ed è molto complicato che lo faccia: Thauvin è stato cercato con insistenza dal Milan, ma anche da Percassi.

Un’operazione vedrebbe la Juventus, l’Inter e lo stesso club rossonero sconfitti, visto che tutte volevano mettere le mani sul Papu Gomez. Il Marsiglia non vuole perdere Thauvin a parametro zero e l’eventuale scambio aiuterebbe anche l’Atalanta che si libererebbe di uno scontento.