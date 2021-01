L’Inter di Antonio Conte, nonostante le parole del suo tecnico in merito al calciomercato, potrebbe concludere qualche operazione per puntellare la rosa a caccia dello scudetto. In attacco, i nerazzurri potrebbero puntare sull’attaccante del Crystal Palace Christian Benteke, belga come Lukaku

Il pareggio di Roma, ma soprattutto la sconfitta in casa della Sampdoria di Claudio Ranieri, hanno dimostrato le scarse scelte offensive in casa Inter per Antonio Conte. Dopo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, le garanzie in attacco scarseggiano.

Nelle ultime uscite, conferenza stampa e commento post partita, il tecnico della Beneamata ha ribadito la volontà di non fare operazioni in sede di calciomercato, ma in casa Inter, una punta di scorta che non faccia sentire l’assenza di Romelu Lukaku serve eccome.

Calciomercato Inter, idea Benteke per il reparto avanzato

La nuova idea in attacco dell’Inter di Antonio Conte potrebbe essere legata al profilo di Christian Benteke, centravanti del Crystal Palace di Roy Hodgson. Classe 1990, il bomber belga, il cui valore si aggira attorno ai 9 milioni di euro, ha vestito in carriera anche le maglie di Liverpool e Aston Villa e sarebbe il rinforzo low cost tanto cercato dai dirigenti della Beneamata.

Benteke è infatti in scadenza di contratto al termine della stagione, ma l’Inter potrebbe riuscire ad ottenere il cartellino dell’originario di Kinshasa a zero, facendo leva sul risparmio dei costi dell’ingaggio per gli ultimi sei mesi da parte del Palace.