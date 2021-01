La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato sia per l’immediato che in vista della prossima stagione: possibile scambio da urlo

La Juventus non intende lasciare nulla al caso per programmare, fin da ora, la prossima stagione. Il club bianconero potrebbe pensare ad una nuova idea di scambio suggestiva per rinforzare la retroguardia di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, scambio Demiral-Ibanez

Merih Demiral sarebbe l’indiziato numero a uno a partire in estate: il centrale turco vorrebbe giocare con maggiore continuità e così potrebbe esserci l’idea suggestiva con uno scambio con la Roma per Roger Ibanez. L’assalto decisivo potrebbe arrivare nelle prossime settimane con il club giallorosso che spingerebbe così per il rinnovo del brasiliano.

Attualmente ha un contratto fino al 30 giugno 2024 dopo il suo arrivo a Roma nel gennaio 2020 dall’Atalanta con Gasperini che non aveva creduto fino in fondo nelle sue qualità. La Juventus continua a monitorare il centrale brasiliano, che sarebbe perfetto per la difesa di Pirlo che da quattro passa a tre in fase di non possesso andando sempre così alla ricerca della pressione sugli attaccanti avversari proprio come l’idea di Fonseca.

Un’altra idea di scambio da urlo in Serie A: Demiral vuole essere impiegato con maggiore continuità per mettere in mostra tutte le sue qualità.