Calciomercato Juventus, Eder Militao si allontana | Lo vuole Mourinho

Uno degli obiettivi della Juventus sul calciomercato potrebbe sfumare. José Mourinho sembra decisamente interessato al calciatore ed è pronto a concretizzare il colpo: gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Eder Militao al Real Madrid è sempre più in bilico. Il difensore è arrivato in Spagna per l’altissima cifra di 50 milioni di euro, ma non sta riuscendo ad affermarsi con i Blancos. Il suo futuro potrebbe dunque essere lontano dalle Merengues e di certo non mancano gli estimatori di livello internazionale. Di recente, il suo nome è stato accostato alla Juventus e talvolta anche al Milan, ma potrebbe proseguire la sua carriera in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Eder Militao più lontano: si intromette Mourinho

Il difensore piace, infatti, a José Mourinho che, come riporta ‘fichajes.net’, sta insistendo per il suo arrivo al Tottenham. L’ex Porto sembrerebbe non rientrare più nei piani di Zinedine Zidane e per questo potrebbe partire a condizioni decisamente convenienti. L’idea degli Spurs è di sfruttare la situazione per ottenere un prestito fino a fine stagione e accontentare in questo modo Mourinho. Vedremo se l’operazione decollerà nelle prossime settimane.