Calciomercato Juventus, sfida all'Inter | Eder 'tradisce' Conte

La Juventus è alla ricerca di un attaccante proprio come l’Inter: sfida dei bianconeri per l’italo-brasiliano Eder

L’Inter e la Juventus sono alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo dei propri allenatori. Conte e Pirlo, infatti, non hanno un sostituto di Lukaku e Morata e in caso di assenza di questi giocatori, le due squadre vanno in difficoltà nel far gol. Marotta e Paratici si sono dunque attivati per cercare un attaccante e il mercato di gennaio regala sempre diverse opzioni, soprattutto low-cost. Una di queste è Eder, attaccante italo-brasiliano che Antonio Conte ha già allenato con la nazionale italiana. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo a centrocampo | Idea dal Bayern Monaco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big torna in Serie A | Contatti in corso

Juventus, sfida all’Inter per Eder

Eder vorrebbe tornare a giocare in Serie A dopo l’esperienza in Cina. Tanti sono i club su di lui: oltre al ritorno all’Inter, ci sono anche club come Bologna e Fiorentina, che hanno disperato bisogno di attaccanti che segnino. Tuttavia, nessuno finora si è fatto avanti con decisione, ecco perché chi potrebbe fare la prima mossa è l’entourage del giocatore.

Infatti, gli agenti di Eder potrebbero proporlo direttamente alla Juventus, una sorta di ‘tradimento’ al suo ex allenatore, Antonio Conte. Per adesso Gianluca Scamacca è in pole per i bianconeri, ma il Sassuolo non vuole cederlo in prestito e per questo Paratici potrebbe puntare su un giocatore che sta vivendo una situazione diversa.