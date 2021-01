Calciomercato Juventus, Scamacca vice Morata | Pirlo 'tradito' dalla società

Gianluca Scamacca potrebbe non rappresentare il profilo ideale di vice Morata per l’attacco di Andrea Pirlo. Tutti i dettagli

Sembra essere quello di Gianluca Scamacca il profilo individuato dalla dirigenza della Juventus per rinforzare l’attacco in questa sessione di calciomercato invernale. Come raccontato da ‘Calciomercato.it’, l’interesse del club bianconero è concreto e ci sono dei contatti in corso con il Sassuolo, società proprietaria del cartellino del giocatore attualmente in prestito al Genoa. La trattativa è impostata sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, ma non manca la concorrenza delle big di Serie A. Inoltre, nell’affare potrebbe rientrare anche il giovane dell’Under 23 bianconera Radu Dragusin. Una scelta, quella della dirigenza, in contrasto con le esigenze di Pirlo per gennaio: i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, vice Morata | Ecco le preferenze di Pirlo

L’allenatore bianconero preferirebbe un attaccante esperto e già pronto per ricoprire il ruolo di vice Morata. Profili alla Llorente e Quagliarella, che ha preferito restare alla Sampdoria, o quello di Olivier Giroud, quasi impossibile da raggiungere a gennaio. Un attaccante ‘low cost’ per i prossimi sei mesi in grado di sopperire a eventuali assenze e di farsi trovare pronto a gara in corso.

Scamacca, al contrario, è giovane e ha bisogno di spazio per crescere, eventualità questa di fatto impossibile nella Juventus di Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Tuttavia, la scelta della società sembra essere ricaduta proprio sull’ex Ascoli. Con buona pace di Pirlo.