Il Milan lavora per assicurarsi un vice Ibrahimovic in attacco: arriva il sì per il bomber, con il rifiuto per il prestito del difensore

Primo impegno di Coppa Italia della stagione per il Milan, che questa sera affronterà il Torino per cercare l’approdo ai quarti di finale della competizione. Nel frattempo si lavora per rinforzare la rosa nel calciomercato invernale ed assicurare a Stefano Pioli il vice Ibrahimovic. Arriva il sì per l’attaccante nel mirino, ma il club proprietario del cartellino tenta uno scambio che viene rifiutato dai rossoneri.

Calciomercato Milan, c’è il sì per Pavoletti: il Cagliari chiede Kalulu

Dopo i tanti problemi di fisici e gli infortuni pesanti, Leonardo Pavoletti è tornato a pieno regime nell’attacco del Cagliari, finendo subito nel mirino delle big. Su di lui in particolare c’è l’interesse del Milan, intento ad assicurare a Stefano Pioli il vice Zlatan Ibrahimovic. In queste ore sembrerebbe essere arrivato un passo in avanti importante per portare l’attaccante sardo a Milano, con il sì proprio del bomber.

Il Cagliari però prima di dare il proprio benestare all’addio dell’attaccante che milita da tre anni con la maglia rossoblu, decide di proporre uno scambio ai rossoneri, chiedendo il prestito di Kalulu, giovane difensore milanista che ha mostrato interessanti qualità. Arriva però il no della società milanista, che si tiene stretto il proprio gioiellino.