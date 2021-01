Un brutto infortunio potrebbe condizionare inevitabilmente il calciomercato del Milan. Uno degli obiettivi del club rossonero dovrà stare fuori per diverso tempo. Di seguito tutti i dettagli

Mohamed Simakan è da diverse settimane il primo obiettivo per la difesa del Milan. Il centrale, nonostante alcune smentite arrivate ieri sera, sarà costretto a stare fuori per due mesi per un infortunio al ginocchio. Di seguito il comunicato dello Strasburgo: “Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Deve sottoporsi ad un’artroscopia che lo porterà fuori dal campo per un periodo di circa due mesi”. Tegola per il centrale e per il mercato rossonero.