Il Milan vive un momento molto positivo in Serie A: la squadra guida la classifica a quota 40 punti, a +3 dai cugini rivali dell’Inter. Ma Maldini e gli altri dirigenti continuano a tenere d’occhio il calciomercato alla ricerca di nuovi rinforzi per la rosa. In particolare, la società sta cercando un difensore da regalare a Pioli in questa sessione di trasferimenti e nelle ultime ore starebbe pensando ad un nome proveniente dalla Premier League.

Occhi sul calciomercato. Simakan del Salisburgo, primo obiettivo del Milan per la difesa, si è infortunato e starà fermo ai box per due mesi. Perciò, i rossoneri potrebbero virare su altri profili: secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, l’alternativa principale al francese sarebbe un nome proveniente dalla massima serie inglese.

Il giocatore in questione è Fikayo Tomori, difensore in forza al Chelsea che non sta trovando molto spazio in terra londinese. Sul classe 1997, però, ci sarebbe anche l’interesse del Newcastle, ma il giocatore inglese avrebbe dato la sua priorità ai rossoneri.

Il 23enne è un difensore centrale che, all’occorrenza, può giocare anche da terzino destro. In questa prima parte di stagione ha raccolto con i ‘Blues’ solo 4 presenze tra Premier League, Fa Cup e Carabao Cup. Situazione da monitorare, con il Milan che guarda in Premier per continuare la sua ricerca del difensore.

