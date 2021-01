Juventus-Genoa, Pirlo può sorridere | “Rientrano in due”

Andrea Pirlo in conferenza stampa annuncia due rientri nella formazione titolare per la gara di Coppa Italia con il Genoa

Vigilia di sfida con il Genoa in Coppa Italia per la Juventus, che debutta nella competizione con in panchina Andrea Pirlo: il tecnico ha parlato in conferenza stampa di come è cambiata la squadra rossoblù dal cambio in panchina. “Con l’arrivo di Ballardini hanno alzato il baricentro e sono cambiati anche in aggressività. Hanno molta energia e sarà una partita molto combattuta da giocare. Però vogliamo vincere per andare avanti in Coppa Italia”.

Pirlo ha anche annunciato il rientro di due giocatori: “Ci sarà Chiellini e dal primo minuto giocherà anche Buffon. Gli altri li valuterò domani”.