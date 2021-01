Haaland potrebbe lasciare il Dortmund e diversi grandi club lo seguono: piace alla Juventus, ma Raiola lo spinge al Barcellona

Le società sono molto attente ai temi riguardanti il calciomercato. Le possibili occasioni per rinforzare le rose sono sempre dietro l’angolo, anche per quanto riguarda nomi di assoluto spessore. È il caso di Erling Braut Halaand, attaccante in forza al Borussia Dortmund e vincitore del Golden Boy 2020. Sul giocatore c’è l’interesse di tanti top club e ci sarebbero novità rilevanti riguardo al suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla Germania.

Calciomercato, Raiola vuole Haaland al Barcellona: niente Juventus

Nonostante le smentite dell’agente Mino Raiola, proseguono le voci riguardanti un possibili addio di Haaland al Borussia Dortmund, in particolare dalla Spagna. Secondo quanto riferisce il programma ‘Onze’ di TV3, l’attaccante norvegese potrebbe rompere il contratto con i tedeschi ed è possibile che il suo futuro sia al Barcellona.

Il procuratore vorrebbe il trasferimento della punta entro pochi mesi e l’opzione della squadra catalana sarebbe quella che lo attira di più per il salto di qualità del suo assistito. Il manager italo-olandese, inoltre, sarebbe interessato ad instaurare buoni rapporti con il Barça, che sta cambiando il proprio asset societario. Al momento, però. non ha parlato con nessun candidato alla dirigenza, tranne Josep Maria Minguella, che sarebbe il vicepresidente sportivo in caso di vittoria delle elezioni presidenziali di Emili Rousaud.

La vicenda è seguita molto da vicino anche dalla Juventus, che sarebbe interessata alla giovane ‘stella’ per puntare al grande colpo e rinforzare il proprio reparto offensivo. Il 20enne ha collezionato in questa prima parte di stagione 14 presenze condite da 18 gol e 2 assist tra Bundesliga e Champions League. Situazione da monitorare.

E.T.