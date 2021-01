L’Inter guarda in casa Chelsea per regalare due big a Conte. Doppio top player ‘gratis’ dal club londinese: i dettagli

Manca poco alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina e, in casa Inter, potrebbe prospettarsi un doppio colpo ‘gratis’ dal top club inglese. Occhi dunque in Premier League, con due big in uscita e già accostati alla squadra di Conte nelle ultime sessioni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cambio di proprietà | Addio Suning

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, concorrenza Juventus | Conte ‘tradito’

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter, non solo Kepa: doppio colpo dalla Premier

La serie di deludenti prestazioni di Samir Handanovic sta spingendo l’Inter a guardarsi intorno alla ricerca di un degno erede dello sloveno. Piace da tempo Kepa, in uscita dal Chelsea e ormai lontano dal progetto di Frank Lampard. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’ però, il portiere ex Bilbao non sarebbe l’unico big in uscita dal club di Abramovic.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

A dire addio ai ‘Blues’ sarebbe anche Marcos Alonso, cercato con insistenza anche dalla Juventus, e pallino di Conte. Il Chelsea potrebbe pensare ad un doppio addio, in prestito, pur di liberarsi dei due pesanti ingaggi, per poi discutere un eventuale riscatto nei mesi a venire.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nuova idea dalla Premier | Ecco il bomber low cost!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, svolta in panchina | Top club per l’ex Inter!

Un doppio colpo da sogno per Conte nel 2021: dal post Handanovic fino all’innesto, sulla corsia mancina, tanto richiesto dal tecnico leccese.