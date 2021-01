Marotta ha commentato la possibile cessione del club nerazzurro da parte di Suning, pronto a separarsi dall’Inter

Nelle ultime settimane si è parlato della possibilità della cessione dell’Inter da parte di Suning. Tra risultati sportivi non soddisfacenti e una crisi economica che ha colpito tutto il globo, l’investitore cinese potrebbe decidere di accettare un’eventuale offerta in grado di farlo rientrare di parte dell’investimento compiuto per l’acquisto della società nerazzurra.

A chiarire le voci su una possibile cessione è stato l’ad Giuseppe Marotta, ai microfoni di ‘RaiSport’ a pochi minuti dall’inizio della gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: “La proprietà sta valutando le opportunità, questo nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone del club. Noi dobbiamo preoccuparci di agire in un contesto societario solido e non dobbiamo farci condizionare da queste voci, che si trovano sopra la nostra testa”.