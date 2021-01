Mino Raiola lavora per una maxi operazione riguardante i suoi assistiti: c’è la doppia beffa ai danni della Juventus

Sono stati dei mesi particolari per la Juventus, che dopo aver collezionato qualche passo falso di troppo sta provando a rialzarsi in questo 2021 attraverso le vittorie che possono rimetterla in gioco per ottenere i trofei ai quali ambisce dall’inizio della stagione. In Serie A è stato recuperato qualche punto ma serve ancora di più per risalire.

Il Milan infatti dista ancora sette punti anche se la compagine allenata da Andrea Pirlo ha disputato una gara in meno, pertanto lo svantaggio può leggermente ridursi. Bisogna però continuare il percorso iniziato in questo 2021 con le tre vittorie di fila, perché anche un passo falso può essere compromettente.

Calciomercato Juventus, contatti Raiola-Manchester United per le cessioni di De Ligt e Pogba al Real Madrid

Intanto la società continua a lavorare sul futuro e pensa alle mosse importanti da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. La Juventus starebbe cercando nuovi colpi ma intanto potrebbe dire addio ai suoi big, visto il grande lavoro di Mino Raiola che sembra intenzionato a far partire diversi calciatori e portarli in un unico club.

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, settimana scorsa Mino Raiola avrebbe avviato i contatti con il Real Madrid per nuovi affare. Le operazioni principali potrebbero essere quelle riguardanti gli acquisti di calciatori come Paul Pogba e Matthijs De Ligt, entrambi assistiti dal procuratore italiano. Il francese dunque potrebbe dire di no ai bianconeri per approdare al club di Florentino Perez.

Nel mirino dei ‘Blancos’ c’è anche Erling Haaland, per cui un nuovo calciatore potrebbe essere soffiato ai bianconeri sempre dalla compagine spagnola che effettuerebbe così una tripla beffa per la Juventus.