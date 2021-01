Torna di moda in casa Juventus il profilo di un ex Milan per il centrocampo: le cifre ed i dettagli dell’affare

La Juventus questa sera esordirà in Coppa Italia contro il Genoa. Sicuramente i cambi nella formazione saranno molti, anche dovuti ai recenti infortuni. Anche per questo Andrea Pirlo ha bisogno di nuovi rinforzi in rosa, così la società bianconera torna a mettere gli occhi su un centrocampista ex Milan che piace da tempo.

Calciomercato Juventus, torna nel mirino Paqueta: servono 30 milioni

Il calciomercato invernale entra nel vivo nella seconda settimana di apertura. In casa Juventus tra vari reparti da rinforzare c’è il centrocampo, soprattutto per quanto riguarda la trequarti offensiva. Così torna ad essere di moda un profilo già cercato tempo fa, ovvero quello di Lucas Paqueta. Il centrocampista piace ai bianconeri già dai tempi del Milan, e nella scorsa sessione di calciomercato il brasiliano si è trasferito in Francia, nel Lione. Ora l’ex rossonero torna a piacere alla Juventus, ma il valore di mercato è diverso.

Infatti il classe 1997 nel club francese sembrerebbe aver ritrovato un’ottima forma e sta disputando una buona stagione. Al momento ha collezionato 13 presenze in Ligue 1, mettendo a segno un gol ed un assist. Il centrocampista è stato venduto dal Milan per 20 milioni, ma attualmente il prezzo sarebbe lievitato fino a 30 milioni di euro. Qualora i bianconeri decidessero di affondare il colpo per acquistare Paqueta, va ricordato che il 15 % della somma di acquisto andrebbe al Milan, quindi su 30 milioni ben 4,5 milioni andrebbero ai rossoneri.