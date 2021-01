Jesse Lingard, accostato all’Inter negli ultimi mesi, può salutare il Manchester United in prestito: c’è la proposta

Il big match contro la Juventus nel prossimo turno di campionato come spartiacque per il prosieguo della rincorsa al primo posto occupato dal Milan. In casa Inter, però, si valutano anche i prossimi movimenti di calciomercato: spuntano importanti novità, dall’Inghilterra, per quanto riguarda il destino di Jesse Lingard. L’attaccante, poco impiegato dallo United, può partire in prestito.

Calciomercato Inter, Lingard in prestito: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, il futuro di Jesse Lingard potrebbe definirsi nelle prossime ore. L’attaccante inglese, accostato all’Inter nei mesi scorsi, è in scadenza il 30 giugno 2022. Per Lingard, 28 anni, si sta muovendo concretamente il Nizza pronto ad una formale richiesta di trasferimento, in prestito, da avanzare nella prossima settimana.

Il club francese avrebbe quindi tutta l’intenzione di puntare sul classe ’92, ancora mai impiegato da Solskjaer in campionato. Situazione dunque in divenire, possono arrivare nei prossimi giorni novità importanti per il destino di Lingard che rischia di essere lontano dalla Serie A: il Nizza è in pressing, Conte è avvisato.

Solo 3 presenze stagionali per l’ex Derby County, con 179′ in campo senza mai incidere con gol o assist.