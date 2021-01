Il Milan continua ad essere protagonista anche in Coppa Italia mandando in campo giovani interessanti: la decisione del talento rossonero

Non finiscono gli attestati di stima per il Milan targato Stefano Pioli. Non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia la compagine rossonera ha superato il Torino ai rigori. Ora sul fronte calciomercato potrebbero esserci novità interessanti con alcuni innesti funzionali per una seconda parte di stagione da assoluta protagonista.

Calciomercato Milan, la decisione di Brahim Diaz

Ma non solo. Ci sarebbero già in ballo discorsi per l’estate con Brahim Diaz, arrivato in prestito secco dal Real Madrid. Con Pioli è esploso definitivamente nel calcio che conta regalando gol e assist vincenti, l’ultimo a Leao proprio contro il Torino in campionato.

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il talentuoso giocatore spagnolo sarebbe considerato l’alternativa perfetta a Lucas Vazquez, ma lui vorrebbe continuare il suo percorso di crescita in maglia rossonera dicendo no ad un possibile ritorno da Zidane.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere le novità per quanto riguarda il futuro di Brahim Diaz, che ora pensa soltanto a continuare a fare bene in rossonero.