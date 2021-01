Simakan può comunque arrivare al Milan: i rossoneri non si sono fatti intimorire dall’infortunio del giovane difensore e oramai la trattativa si può chiudere

Nonostante l’infortunio, Simakan può comunque arrivare al Milan: il difensore dello Strasburgo dovrà stare fermo due mesi, ma dalla Francia si inseguono le voci sul possibile acquisto da parte dei rossoneri. Stando a ‘Telefoot’, il club rossonero ha effettuato un nuovo sprint per il centrale: l’intenzione è quella di anticipare la concorrenza e approfittare anche della condizione fisica del giocatore.

Calciomercato Milan, accelerata per il difensore

La distanza tra domanda e offerta si sarebbe ridotta ancora di più, tanto che la trattativa, che ha un valore intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi, potrebbe chiudersi a breve. Così facendo, come confermato anche da Maldini a pochi minuti dalla gara di Coppa Italia contro il Torino, i rossoneri punterebbero forte sul difensore per schierarlo da marzo in avanti.

Il Milan metterebbe a posto il primo tassello per il calciomercato invernale, concludendo un affare che permetterebbe alla società di far uscire Musacchio, oramai sulla lista dei partenti da tempo. Dopo la cessione di Duarte, quindi, la difesa continua a prendere forma su indicazione di Stefano Pioli, per prepararsi sia all’impegno di Europa League che al mantenimento del primo posto in Serie A. Oltre ovviamente alla Coppa Italia.