Coppa Italia, si conclude 1-2 la gara tra Fiorentina ed Inter: al Franchi decide la zampata di Lukaku al 119′, cronaca e tabellino

Finale al cardiopalma in quel di Firenze: al Franchi passa l’Inter di Antonio Conte, che trova il gol vittoria al 119′, con il solito Romelu Lukaku. In quella che è stata una gara tesa e nervosa (anche e soprattutto per la direzione arbitrale non impeccabile di Massa), i nerazzurri superano la Fiorentina e accedono ai quarti di finale di Coppa Italia. Da segnalare, comunque, lo spauracchio dei lombardi in terra viola: il pareggio di Kouamé per poco non acuiva il momento poco felice dei nerazzurri.

Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: i marcatori

FIORENTINA-INTER 1-2

40′ rig. Vidal (I), 57′ Kouame (F), 119′ Lukaku (I)