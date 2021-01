Cambio all’ultimo secondo per l’Inter nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina: Sensi va KO

Tegola per Antonio Conte nel riscaldamento per la gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: si è infortunato Sensi durante il riscaldamento e nella formazione titolare ci sarà Arturo Vidal. Da valutare le condizioni del centrocampista ex Sassuolo, che verrà monitorato nelle prossime ore per comprendere l’entità del KO e l’eventuale stop anche in campionato.