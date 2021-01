Fiorentina-Inter, nuovo infortunio per Sensi | Addio inevitabile: tutte le cifre

Nuovo forfait per Sensi prima di Fiorentina-Inter. Il centrocampista diventa un caso: tutte le cifre del flop di mercato e le ultime sul suo futuro

Non c’è pace per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, annunciato titolare per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema al polpaccio accusato nel riscaldamento. L’ennesimo stop per l’ex Sassuolo che potrebbe segnare definitivamente la sua avventura in nerazzurro. I tifosi lo hanno già scaricato e la cessione potrebbe diventare inevitabile: ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, flop Sensi | Cifre e ultime sul suo futuro

Sono 9 le presenze stagionali del 25enne, per un totale di solo 270 minuti, 28 da quando è arrivato all’Inter nell’estate del 2019. In mezzo una lunga serie di infortuni e ricadute, l’ultimo oggi al ‘Franchi’ di Firenze. Pagato in totale oltre 20 milioni e sotto contratto fino al 2024, presto Sensi potrebbe dunque finire sul mercato.

In questo contesto, trovare acquirenti potrebbe infatti diventare sempre più difficile e, con ogni probabilità, la dirigenza accelererà per la cessione del giocatore. Nel frattempo, l’ex Sassuolo è stato scaricato definitivamente anche dai tifosi nerazzurri:

Mi chiedo ormai che senso abbia avere in rosa #Sensi. Urge minimo un altro centrocampista, anche a zero, ma integro. — Prodige (@loof_78) January 13, 2021

Ragazzi, c’è poco da discutere. Per quanto mi riguarda Sensi si deve ritirare, perché una cosa così non l’ho mai vista. — Il Contiano (@IlProfDaLecce) January 13, 2021

Sensi ormai è una barzelletta, dai.

You can’t be serious — Alessandro Sapelli (@asapelli) January 13, 2021

A questo punto non serve più dire niente.#Sensi — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) January 13, 2021