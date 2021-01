Napoli-Empoli, l’Asl blocca sei tesserati | Isolamento in hotel

L’Asl di Napoli ha bloccato sei tesserati dell’Empoli in hotel: non potranno essere in campo per la gara di Coppa Italia

Cinque tesserati dell’Empoli sono stati bloccati in albergo a causa delle norme anti-Covid: prima della gara col Napoli, quindi, l’Asl ha deciso di bloccare i cinque tesserati della squadra toscana risultati contatti stretti di una persona risultata positiva in un volo del 4 gennaio scorso da Lampedusa a Bologna. Non essendo trascorsi i dieci giorni, come specifica anche il manager dell’Asl Ciro Verdoliva, devono restare in isolamento.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE un giocatore positivo al Covid | Problemi in difesa

I giocatori sono tre (l’attaccante Leonardo Mancuso, il difensore Roberto Pirrello e il centrocampista polacco Szymon Zurkovski), in aggiunta c’è l’allenatore Dionisi e un magazziniere, bloccati in hotel. Rimarranno in quarantena fino al 14 gennaio, quindi domani, quando saranno scaduti i dieci giorni dall’avvenuto contatto.