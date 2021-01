Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Genoa: il centrocampista arriva in prestito dal Marsiglia e ha già svolto il primo allenamento con Ballardini

Il Genoa piazza il primo colpo ad effetto nella sessione invernale di calciomercato. La società rossoblù ha infatti comunicato l’acquisto di Kevin Strootman al termine di una trattativa lampo con il Marsiglia. L’esperto centrocampista – classe 1990 – va a riempire la casella rimasta vuota dopo l’addio di Lasse Schone, svincolatosi. Il giocatore arriva in rossoblù con la formula del prestito.

Calciomercato Genoa, è ufficiale l’arrivo di Strootman

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal Genoa, “il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Ballardini”. L’obiettivo è vederlo tra i convocati per l’impegno con l’Atalanta, in programma domenica 17 gennaio alle 18:00. L’olandese ritrova la Serie A tre anni dopo aver lasciato la Roma, squadra nella quale ha collezionato più presenze in carriera: 131 con 13 gol e 19 assist in sei stagioni.

Kevin Strootman ha giocato undici partite con il Marsiglia in questa stagione ed è pronto per dare il suo contributo da subito con il Genoa. All’Atalanta – tra le altre cose – ha già segnato una rete in carriera. L’olandese vuole lasciare il segno ed ha un doppio obiettivo: portare il club rossoblù alla salvezza e conquistare una maglia in Nazionale in vista del prossimo Europeo. Il centrocampista era stato anche nei piani del Milan che poi ha virato su Meité.