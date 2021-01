L’Inter è sempre alla ricerca di un vice Lukaku per l’attacco ed il mirino torna su un ex al momento in Cina: concorrenza dalla Serie A

Vittoria faticosa ieri pomeriggio per l’Inter di Antonio Conte, che riesce a superare la Fiorentina solamente ai supplementari. Come sempre a segnare il gol decisivo della partita è Romelu Lukaku, per il quale si cerca ancora un attaccante che possa agire come suo vice. Così spunta dalla Cina il possibile ritorno di un ex. Il calciatore viene offerto anche ai viola.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, big per l’attacco | Sostituisce Sanchez

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio Conte a fine stagione | Derby per il tecnico!

Potrebbe interessarti anche >>> Inter, nuovo stop per Sensi | Addio inevitabile: cifre e dettagli

Calciomercato Inter, ritorno Arnautovic: apertura al prestito

In casa Inter si torna alla ricerca del vice Romelu Lukaku da regalare ad Antonio Conte per la seconda parte di stagione. Tra i nomi nella lista di Beppe Marotta ci sarebbe anche quello di un ex nerazzurro pronto a lasciare il proprio club, ovvero Marko Arnautovic.

Infatti il calciatore austriaco vorrebbe lasciare il club cinese, lo Shangai SIPG, per tornare al calcio europeo. Il club asiatico in questi giorni sembrerebbe aver aperto alla possibilità di lasciar partire in prestito l’attaccante, con gli agenti pronti a proporlo proprio ai nerazzurri e non solo. Infatti il calciatore potrebbe essere offerto anche alla Fiorentina, che dopo la partenza di Cutrone potrebbero cercare una nuova punta.