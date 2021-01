All’Udinese piace il giovane Pinamonti: possibile l’Inter ne approfitti per chiedere uno scambio con Lasagna

L’Inter viene da una sconfitta contro la Sampdoria e un pareggio nel big match contro la Roma. I nerazzurri ora si apprestano ad affrontare l’incontro con la Juventus di domenica prossima, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo scudetto. Marotta e gli altri dirigenti, però, non perdono di vista possibili occasioni di calciomercato per rinforzare la rosa. In particolare, potrebbero interessarsi ad un attaccante proveniente dalla nostra Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, clamoroso ritorno | Un ex per l’attacco

Calciomercato Inter, l’Udinese su Pinamonti: ipotesi scambio con Lasagna

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Occhi sul calciomercato in Serie A, con le società che cercano eventuali occasioni per aggiungere elementi alle proprie rose. In particolare, l’Udinese sarebbe interessato a un giovane attaccante: si tratta di Andrea Pinamonti, giocatore in uscita dall’Inter. I nerazzurri, inoltre, sono alla ricerca di un vice-Lukaku da regalare al tecnico Conte e potrebbero approfittare della situazione per proporre ai bianconeri uno scambio di prestiti con Kevin Lasagna, centravanti in forza alla squadra friulana.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, colpo Milan: è fatta | Cifre e dettagli

Il classe 1992 ha accumulato diverse stagioni nella massima serie e potrebbe essere un profilo giusto da aggiungere al reparto offensivo per il club milanese, oltre che un buon colpo dal punto di vista economico. In questa prima parte di stagione ha raccolto 15 presenze condite da 2 reti tra campionato e Coppa Italia e, inoltre, può giocare sia da punta centrale, sia da seconda punta. Situazione da monitorare, con possibili novità a breve.

E.T.