Calciomercato Juventus, colpo per il futuro | Contatti per Frances

L’ultimo nome in casa Juventus per rinforzare la difesa è Alejandro Frances, centrale in forza al Real Saragozza

La Juventus è sempre molto attenta allo sviluppo dei giovani talenti in giro per l’Europa. Ieri in Coppa Italia si sono messi in mostra diversi elementi, tra cui Dragusin. Il difensore centrale rumeno a breve rinnoverà il contratto. Paratici potrebbe garantire ad Andrea Pirlo un altro centrale difensivo, ma spagnolo. L’ultimo nome in casa Juve è infatti Alejandro Francés, di proprietà del Real Saragozza, con il quale si sta ben esprimendo in ‘LaLiga2‘. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Juventus, in difesa contatti per Frances del Saragozza

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Marca‘, la Juventus ha avviato i contatti per acquistare Alejandro Francés. Il Saragozza esclude la cessione a gennaio del difensore centrale, ma è disposto ad ascoltare eventuali offerte per l’estate prossima. I discorsi tra il club bianconero e quello spagnolo sono già stati avviati e la clausola del giocatore ammonta sui 10 milioni di euro.

Francés è un giocatore molto duttile, è partito come terzino destro ed è stato man mano spostato come difensore centrale. Con la maglia del Saragozza quest’anno ha disputato 14 partite, di cui 12 da titolare.