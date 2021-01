Alexandre Pato, vecchia conoscenza del calcio italiano, potrebbe sbarcare nuovamente in Serie A: l’idea pazza per gennaio

Attualmente è senza squadra e così l’attaccante brasiliano, ex Milan, Alexandre Pato, potrebbe tornare ad entusiasmare tutti in Serie A. Lo stesso centravanti sudamericano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, in cui ha parlato anche del suo futuro.

Calciomercato, Pato-Fiorentina: la folle idea

Durante una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport” lo stesso Pato ha rivelato: “Valuterò ciò che è davvero fattibile. La Fiorentina è un’ottima società, con tanti campioni e poi Firenze è una città bellissima”. Un’idea mozzafiato, che potrebbe diventare realtà già a partire dai prossimi giorni. Al momento lui è svincolato e potrebbe firmare in qualsiasi momento con un club.

La sua ultima esperienza risale alla scorsa stagione con la maglia del San Paolo collezionando cinque gol in 20 presenze con la società brasiliana. Da tempo starebbe trovando una sistemazione adatta alle sue caratteristiche e la Fiorentina è un’idea alquanto suggestiva.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare conferme entusiasmanti anche per quanto riguarda il club viola, voglioso di riscatto dopo un inizio di stagione da dimenticare con Iachini.