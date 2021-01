Il Torino ha individuato il sostituto di Meité per il centrocampo: è una vecchia conoscenza granata e di Davide Vagnati

Il Torino, dopo aver ceduto Meité al Milan in prestito con diritto di riscatto, si ritrova con una lacuna a centrocampo che andrà colmata nel calciomercato di gennaio. La società granata pensa a diverse alternative ma un nome prevale sugli altri.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, problemi per Suning | Giocatori stufi della situazione

Tra le ipotesi per rimpiazzare Meitè, Urbano Cairo ha provato a muoversi per Duncan ma il tentativo è stato stroncato sul nascere. Il direttore dell’area tecnica Davide Vagnati sta così, pensando di puntare su una vecchia conoscenza del Toro: si tratta di Jasmin Kurtic che attualmente veste la maglia del Parma ma che nel 2014 vestì proprio quella del Torino e in questa finestra di mercato potrebbe far ritorno in Piemonte.

Calciomercato Torino, Vagnati vuole Kurtic | Contatti in vista col Parma

Ad oggi Kurtic è il nome più caldo per il centrocampo granata ma il Parma, diretta concorrente del Torino per la salvezza, non si priverà facilmente del centrocampista sloveno, profilo importante per una squadra in difficoltà che ha necessità di rinforzarsi e non di indebolirsi dopo il disastroso inizio di campionato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Pato si offre in Serie A | Trattativa in corso

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Genoa, colpo a centrocampo | Ufficiale l’arrivo di Strootman

Vagnati lo stima sin dai tempi in cui era direttore sportivo della Spal e Kurtic vestiva proprio quella maglia, disputando una delle sue migliori stagioni in Serie A. Il buon rapporto tra i due potrebbe risultare un fattore importante per il Torino ma il Parma si priverebbe di Kurtic solo a titolo definitivo, per monetizzare subito e poter intervenire sul mercato. Si prospettano contatti a breve tra i due club.