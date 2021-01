Osimhen è ancora positivo al Covid: l’esito del tampone rimanda il suo rientro al prossimo esame

Victor Osimhen è ancora positivo al Covid. Rimandato il ritorno in campo dell’attaccante, rientrato dalle vacanze natalizie a Lagos positivo al coronavirus e ancora oggi non guarito: Gattuso dovrà attendere per riaverlo a disposizione e nei prossimi giorni verrà effettuato un nuovo test per valutare nuovamente le condizioni del giocatore.

Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”.