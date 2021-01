Calciomercato Inter, De Vrij in Spagna | Raiola in regia

Stefan De Vrij potrebbe lasciare l’Inter per approdare al Real Madrid: congelato le trattative per il rinnovo

L’Inter è alle prese con una crisi economica che non sta lasciando spazio all’immaginazione. Suning potrebbe decidere di cedere il club o almeno una parte delle quote, per rientrare dei tanti investimenti degli ultimi anni. Il Covid-19 ha influito molto sul mercato, che probabilmente vedrà una cessione importante visti i tanti elementi validi della rosa nerazzurra. Uno di questi potrebbe essere Stefan De Vrij, difensore centrale che ha parecchio mercato e che è arrivato a parametro zero dalla Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, suggestione dalla Premier | Lo ‘chiama’ Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio e beffa a sorpresa | Fa tutto Raiola

Inter, cessione De Vrij: il Real Madrid sfida la Juventus

C’è concorrenza per acquistare Stefan De Vrij dall’Inter: visti gli ottimi rapporti con l’agente Raiola, la Juventus osserva con interesse la situazione, anche grazie all’apporto del connazionale De Ligt. Il mercato è fatto anche di rapporti e alleanze, dunque il super agente potrebbe anche spedire in bianconero il suo assistito. Ma anche il Real Madrid sembra molto interessato all’olandese.

Vista la situazione Sergio Ramos in bilico, il Real Madrid è alla ricerca di un difensore centrale di esperienza e qualità e De Vrij è uno dei candidati. L’olandese aveva l’accordo per il rinnovo con l’Inter, ma i problemi economico avrebbero messo in stallo la situazione. L’ex Lazio lascerebbe per circa 50 milioni di euro. I nerazzurri con Florentino Perez sono in buoni rapporti visto anche l’affare Hakimi in estate e sarebbe una destinazione sorprendente per De Vrij.