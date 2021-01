Calciomercato Juventus, niente Marsiglia per Diego Costa | La smentita

Il nome della punta è parecchio chiacchierato in questa fase del calciomercato, in ottica Juventus. L’attaccante resta nel mirino di alcuni dei maggiori club internazionali: arriva un nuovo rifiuto per la punta dal Marsiglia

Il profilo di Diego Costa potrebbe fare comodo a diverse società. Dopo la rescissione con l’Atletico Madrid, l’attaccante è entrato nel mirino di alcuni dei massimi club, allettati dalla prospettiva di avere il bomber in squadra. La punta è stata accostata anche al Marsiglia negli ultimi giorni, ma Villas-Boas ha negato l’arrivo nel club francese, in occasione della conferenza di presentazione di Pol Lirola: “Diego Costa ha uno stipendio molto alto, da 16 milioni. Ho ricevuto un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto che mi diceva che Diego Costa voleva venire al Marsiglia. Pensavo fosse uno scherzo. È uno dei migliori attaccanti del mondo, cercherà qualcos’altro”.

Calciomercato Juventus, il Marsiglia si defila per Diego Costa: lo scenario

Il Marsiglia sembrava uno dei club maggiormente accreditati all’ormai ex Atletico Madrid. Le parole di Villas-Boas, però, lasciano prefigurare uno scenario del tutto diverso. Con il Milan che ormai sembra forte su Mario Mandzukic, chissà se la Juventus tenterà un affondo concreto nei prossimi giorni per rinforzare in maniera considerevole l’attacco di Pirlo. Di sicuro i bianconeri hanno una concorrente in meno dalla Francia.